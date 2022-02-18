Приставы наказали Моргенштерна за долги

18 февраля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Приставы наложили ограничения на спорткары Моргенштерна Фото: instagram-аккаунт Моргенштерна На два спорткара рэпера Алишера Моргенштерна, каждый стоимостью около 18 миллионов рублей, трехлетний McLaren и шестилетний Porsche, наложены ограничения — запрет на регистрационные действия, в том числе продажу. Это следует из базы данных ГИБДД. Сообщается, что ограничение на имущество репера вызвано задолженностями по штрафам. «Запрет на регистрационные действия», — такая пометка стоит на каждой из машин в базе данных. Указывается, что ограничение наложено судебными приставами. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что судебные приставы ограничили рэпера Моргенштерна в использовании его автомобилей из-за задолженности по штрафам за нарушения ПДД. «В день рождения Моргенштерна, 17 февраля, приставы решили поздравить любимого исполнителя и наложили ограничение на его имущество из-за штрафов ГИБДД в 9 тысяч рублей», — написал адвокат в своем telegram-канале. Жорин добавил, что артист уже оплатил все долги. Ранее СМИ сообщали об аресте автопарка Моргенштерна стоимостью 60 млн рублей. Сам репер покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На два спорткара рэпера Алишера Моргенштерна, каждый стоимостью около 18 миллионов рублей, трехлетний McLaren и шестилетний Porsche, наложены ограничения — запрет на регистрационные действия, в том числе продажу. Это следует из базы данных ГИБДД. Сообщается, что ограничение на имущество репера вызвано задолженностями по штрафам. «Запрет на регистрационные действия», — такая пометка стоит на каждой из машин в базе данных. Указывается, что ограничение наложено судебными приставами. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что судебные приставы ограничили рэпера Моргенштерна в использовании его автомобилей из-за задолженности по штрафам за нарушения ПДД. «В день рождения Моргенштерна, 17 февраля, приставы решили поздравить любимого исполнителя и наложили ограничение на его имущество из-за штрафов ГИБДД в 9 тысяч рублей», — написал адвокат в своем telegram-канале. Жорин добавил, что артист уже оплатил все долги. Ранее СМИ сообщали об аресте автопарка Моргенштерна стоимостью 60 млн рублей. Сам репер покинул Россию в ноябре 2021 года после того, как председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в социальных сетях. После источники СМИ сообщали, что администрация президента РФ якобы ведет переговоры с рэпером. Предполагается, что Моргенштерну предлагали вернуться в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».