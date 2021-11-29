Песков ответил на вопрос о переговорах Кремля с Моргенштерном

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Сообщения о переговорах администрации президента РФ и Моргенштерна являются «уткой», заявил Дмитрий Песков Фото:

Администрация президента РФ не ведет переговоры с рэпером Алишером Моргенштерном о его возвращении в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«АП не ведет переговоры с Моргенштерном. Эти сообщения — «утка», — передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Кремле обсуждают с Моргенштерном возможность его возвращения в Россию, пишет «Национальная служба новостей». Рэпер покинул страну 24 ноября. Он сделал это после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в продаже наркотиков, сообщает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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