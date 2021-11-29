Песков ответил на вопрос о переговорах Кремля с Моргенштерном

Администрация президента РФ не ведет переговоры с рэпером Алишером Моргенштерном о его возвращении в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«АП не ведет переговоры с Моргенштерном. Эти сообщения — «утка», — передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Кремле обсуждают с Моргенштерном возможность его возвращения в Россию, пишет «Национальная служба новостей». Рэпер покинул страну 24 ноября. Он сделал это после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в продаже наркотиков, сообщает «Дни.ру».
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