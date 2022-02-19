Военные эксперты: Зеленский блефует, угрожая миру ядерным оружием

Украина не может производить даже простое оружие, не говоря уже о ядерном, считает Игорь Коротченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина не в состоянии производить даже минометное оружие, не говоря о разработке собственного ядерного вооружения. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил миру ядерным оружием. Украинский лидер, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что разорвет Будапештский меморандум, который предусматривает отказ от ядерного вооружения, если ему не предоставят гарантий безопасности.

«Это блеф, причем блеф достаточно дешевый. Сегодняшняя Украина не в состоянии освоить производство даже минометного оружия. Говорить всерьез о том, что Украина способна разработать собственное ядерное оружие, а тем более создать средства его доставки. Это задача, которую Украина решить не сможет в принципе», — заявил Игорь Коротченко Пятому каналу.

Зеленский рассчитывает на западную публику, когда делает такие заявления, считает он. По мнению Коротченко, все талантливые украинские специалисты давно покинули родину и трудятся за границей.

Военный эксперт Виктор Литовкин подчеркнул, что Украина никогда не имела собственного ядерного оружия, так как весь арсенал, принадлежавший СССР, был вывезен в Россию по настоянию стран-участниц НАТО. «Украина его никогда не производила, и она не имела даже ключей доступа к этому ядерному оружию», — добавил он.

По словам эксперта, украинский военно-промышленный комплекс находится в плачевном положении. «Украина уже не в состоянии производить ракеты, а ядерное оружие она никогда не могла делать и делать не сможет», — резюмировал Литовкин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам