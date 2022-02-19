Зеленский пригрозил миру ядерным оружием

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет гарантий безопасности Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного вооружения, если страны-участницы документа, среди которых есть Россия, не предоставят гарантий безопасности. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет документ признан Украиной как недействительный вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году», — заявил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется в youtube-канале конференции.

В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Украина передала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности. В случае признания Украиной этого документа недействительным в стране может начаться процесс ядерного вооружения.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного вооружения, если страны-участницы документа, среди которых есть Россия, не предоставят гарантий безопасности. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет документ признан Украиной как недействительный вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году», — заявил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется в youtube-канале конференции. В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Украина передала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности. В случае признания Украиной этого документа недействительным в стране может начаться процесс ядерного вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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