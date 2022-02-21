В МИД Германии оправдались за нарушенное НАТО обещание

МИД Германии прокомментировал архивные документы о нерасширении НАТО Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали архивные документы о нерасширении НАТО. По словам представителей ведомства, в подписанных с Россией соглашениях не было обещания не расширять альянс.

«Мы не историческая комиссия. А в подписанных с Россией соглашениях не было обещания не расширять альянс», — передает telegram-канал РИА «Новости» информацию министерства.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что в архивах был обнаружен документ 1991 года, в котором НАТО обещает не расширяться на восток. Якобы договор был принят в ходе переговоров Франции, СССР, Великобритании и США в Германии, передает «Царьград».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что альянс «кинул» Россию, не выполнив свое обещание не расширяться на восток, передает «Национальная служба новостей». Глава государства отметил, что вступление Украины в НАТО создает риск войны РФ и альянса.

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО не нарушило обещания не расширяться на восток. По его словам, нет ни одного договора, запрещающего организации расширять свою сферу влияния.