Spiegel: расширение НАТО противоречит обещаниям Запада 1991 года

19 февраля 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

В 1991 году страны Запада пообещали руководству СССР не расширять НАТО на Восток. Об этом говорится в секретных архивных документах, которые обнаружил американский политолог, доцент кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсон, пишет издание Spiegel. «В ходе переговоров в формате „два плюс четыре“ по Германии (в которых участвовали Франция, СССР, Великобритания и США об урегулировании в отношении Германии — прим. ред.) мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы реки Эльбы. Потому мы не можем предложить Польше и другим [государствам] членство в НАТО», — говорится в секретном документе, передает ТАСС. Также в нем отмечается, что американский представитель Раймонд Зейтц четко дал понять СССР, что из вывода советских войск из Восточной Европы не будут извлекать выгоду. «НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни официально», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО проигнорировали «главные озабоченности» РФ. Российский глава отметил, что вступление Украины в НАТО создает риск войны РФ и альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в НАТО до сих пор не могут ответить на вопрос Путина, который он задал 15 лет назад.