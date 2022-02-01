Путин: вступление Украины в НАТО подрывает нашу безопасность. «Нам что, воевать с НАТО?»

01 февраля 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

НАТО не обязана принимать в Альянс другие страны, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Представьте, напичканная оружием, она начинает операцию в Крыму как член Альянса. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет. Откуда у НАТО политика открытых дверей? В документах НАТО написано, что организация может принимать другие страны, но не обязана. НАТО может сказать Украине, что мы уважаем вашу безопасность и заботимся о ней, но мы не можем вас принять. Что же тут обидного для Украины?», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что необходимо найти способ обеспечить безопасность России, Украины и Европы. По словам Путина, ранее НАТО уже обманывала Россию. «Нам обещали не продвигать НАТО на Восток ни на дюйм, но сделали по-другому. Кинули, обманули другим словом», — заключил Путин. Путин также отметил, что США и НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России по гарантиям безопасности. «Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО», — сказал Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Представьте, напичканная оружием, она начинает операцию в Крыму как член Альянса. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет. Откуда у НАТО политика открытых дверей? В документах НАТО написано, что организация может принимать другие страны, но не обязана. НАТО может сказать Украине, что мы уважаем вашу безопасность и заботимся о ней, но мы не можем вас принять. Что же тут обидного для Украины?», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что необходимо найти способ обеспечить безопасность России, Украины и Европы. По словам Путина, ранее НАТО уже обманывала Россию. «Нам обещали не продвигать НАТО на Восток ни на дюйм, но сделали по-другому. Кинули, обманули другим словом», — заключил Путин. Путин также отметил, что США и НАТО проигнорировали «главные озабоченности» России по гарантиям безопасности. «Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО», — сказал Путин.