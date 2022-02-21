Десятиклассник получил пулю в голову, выполняя домашнее задание

21 февраля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Полиция разбирается в инциденте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Балашихинском районе Подмосковья 16-летний школьник выстрелил из ружья в лицо однокласснику. Во время этого ребята снимали видеоролик, выполняя внеклассную работу по обществознанию, рассказал подросток сотрудникам полиции. Как сообщает сайт MK.RU , в качестве внеклассной работы школьники должны были придумать и снять короткое видео по теме отрасли права. Ребят заинтересовал уголовно — правовой профиль, в ролике они планировали инициировать убийство. Для этого один из подростков взял пневматическую винтовку родителя. «Я не знал, что ружье могло быть заряжено, поэтому совершенно спокойно обращался с ним», — рассказал школьник. Одноклассники готовились в лесопарке к снятию ролика, когда школьник выстрелил из ружья в лицо однокласснику. Сейчас один из ребят госпитализирован, из его правой скулы медики достали пулю. Школьника готовят к операции. По словам врачей, жизни ребенка ничего не угрожает. Полиция разбирается в инциденте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Балашихинском районе Подмосковья 16-летний школьник выстрелил из ружья в лицо однокласснику. Во время этого ребята снимали видеоролик, выполняя внеклассную работу по обществознанию, рассказал подросток сотрудникам полиции. Как сообщает сайт MK.RU, в качестве внеклассной работы школьники должны были придумать и снять короткое видео по теме отрасли права. Ребят заинтересовал уголовно — правовой профиль, в ролике они планировали инициировать убийство. Для этого один из подростков взял пневматическую винтовку родителя. «Я не знал, что ружье могло быть заряжено, поэтому совершенно спокойно обращался с ним», — рассказал школьник. Одноклассники готовились в лесопарке к снятию ролика, когда школьник выстрелил из ружья в лицо однокласснику. Сейчас один из ребят госпитализирован, из его правой скулы медики достали пулю. Школьника готовят к операции. По словам врачей, жизни ребенка ничего не угрожает. Полиция разбирается в инциденте.