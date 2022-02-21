Родственники Максим делили наследство, пока она болела

21 февраля 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

После болезни Максим «удалила из жизни» 90% контактов Фото: Instagram Марина Максимова Близкие певицы Максим (Марины Абросимовой) переоформляли ее имущество и подделывали подписи, пока девушка находилась в коме с пневмонией. По ее словам, и без того тяжелый период восстановления усложнили родные люди. «Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — поделилась певица в беседе с Пятым каналом. Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня 2021 года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили большой процент поражения легких. Девушку перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней выписали. В феврале Максим призналась, что с трудом восстанавливается после тяжелой пневмонии. Из-за проблем с легкими она потеряла голос. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Близкие певицы Максим (Марины Абросимовой) переоформляли ее имущество и подделывали подписи, пока девушка находилась в коме с пневмонией. По ее словам, и без того тяжелый период восстановления усложнили родные люди. «Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — поделилась певица в беседе с Пятым каналом. Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня 2021 года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили большой процент поражения легких. Девушку перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней выписали. В феврале Максим призналась, что с трудом восстанавливается после тяжелой пневмонии. Из-за проблем с легкими она потеряла голос.