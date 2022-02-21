Родственники Максим делили наследство, пока она болела

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После болезни Максим «удалила из жизни» 90% контактов Фото:

Близкие певицы Максим (Марины Абросимовой) переоформляли ее имущество и подделывали подписи, пока девушка находилась в коме с пневмонией. По ее словам, и без того тяжелый период восстановления усложнили родные люди.

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — поделилась певица в беседе с Пятым каналом.

Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня 2021 года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили большой процент поражения легких. Девушку перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней выписали. В феврале Максим призналась, что с трудом восстанавливается после тяжелой пневмонии. Из-за проблем с легкими она потеряла голос.

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Близкие певицы Максим (Марины Абросимовой) переоформляли ее имущество и подделывали подписи, пока девушка находилась в коме с пневмонией. По ее словам, и без того тяжелый период восстановления усложнили родные люди. «Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — поделилась певица в беседе с Пятым каналом. Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня 2021 года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили большой процент поражения легких. Девушку перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней выписали. В феврале Максим призналась, что с трудом восстанавливается после тяжелой пневмонии. Из-за проблем с легкими она потеряла голос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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