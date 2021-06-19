Певицу Максим ввели в искусственную кому

У певицы Максим диагностировали пневмонию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскую певицу Максим (Марина Абросимова) ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ в одной из московских клиник. Об этом рассказал ее PR-директор Яна Богушевская и врачи.

Максим стало плохо около недели назад. Медики диагностировали у артистки пневмонию и 40% поражения легких, уточняет телеканал 360. 38-летняя певица сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. На днях Максим стало хуже. «В какой-то момент у пациентки возникли проблемы с самостоятельным дыханием, так как выросло поражение легких. Сначала врачи попробовали неинвазивную вентиляцию, но она плохо помогла. Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание», — сообщил «Стархиту» источник в больнице.

PR-директор Максим Яна Богушевская подтвердила, что артистку подключили к аппарату ИВЛ. Богушевская подчеркнула, что «паниковать не стоит, ситуация под контролем».