Певица Максим рассказала о своем восстановлении после пневмонии

Из-за пневмонии у Максим нарушилась эластичность легких, считает врач Фото: Instagram @maksimartist

Певица Максим (Марина Абросимова) призналась, что с трудом восстанавливается после тяжелой пневмонии. Из-за проблем с легкими она потеряла голос. Артистка рассказала, что готова на любые ограничения, лишь бы поскорее восстановиться и вернуться к пению.

«Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя», — цитирует Максим Пятый канал.

По словам врача-отоларинголога Элеоноры Тереховой, после пневмонии у певицы в легких образовалась фиброзная ткань, из-за чего нарушилась их эластичность. Они не могут растягиваться так, как раньше. Это приводит к тому, что во время пения голос становится не таким звонким и сильным, как прежде, объяснила Терехова.

Сейчас Максим посвящает свое время детям и собственной школе искусств. Она курирует работу учреждения, но не преподает сама. Артистка отметила, что согласна на любые ограничения, чтобы быстрее вернуться к пению и выступлениям на сцене.

Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня 2021 года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили большой процент поражения легких. Тест на коронавирус у Максим оказался отрицательным, передает «Национальная служба новостей». Певицу перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней выписали. После артистка в интервью Ксении Собчак рассказала, что ее PR-директору предлагали заранее написать некролог и продать его «популярному желтушному» изданию.

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