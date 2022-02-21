Курганский инспектор брал взятки через банковские переводы

Курганский инспектор признан виновным в получении взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Государственный инспектор Курганского отдела Ростехнадзора брал взятки от руководителей предприятий через банковские переводы. В Кургане суд признал его виновным в пяти эпизодах. Информация об этом опубликована на сайтах СУ СК России по Курганской области и прокуратуры региона.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 2014 по 2019 годы. «В ходе следствия также было установлено, что взятки от заинтересованных лиц инспектор принимал посредством банковских переводов, наличными денежными средствами и выпускаемой на проверяемых предприятиях продукцией. Общая сумма полученных сотрудником Ростехнадзора взяток составила более 400 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Деньги госинпектор брал за непривлечение руководителей предприятий к административной ответственности в связи с нарушениями в сфере промышленной безопасности на проверяемых объектах. На время судебного разбирательства обвиняемый был временно отстранен от занимаемой должности. Курганский городской суд приговорил подсудимого к восьми годам исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года.

URA.RU ранее писало, что в Кургане вынесен приговор в отношении бывшего госинспектора Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора Андрея Секисова. Его признали виновным в получении девяти взяток и в мелком взяточничестве по четырем эпизодам. Сейчас он оспаривает приговор в облсуде.

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