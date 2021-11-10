Курганский инспектор Ростехнадзора массово брал и давал взятки

В Кургане инспектора Ростехнадзора приговорили к 9 годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вынесен приговор в отношении бывшего госинспектора Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора Андрея Секисова. Его признали виновным в получении девяти взяток и в мелком взяточничестве по четырем эпизодам. О приговоре URA.RU рассказали в Курганском городском суде.

«Секисову Андрею Владимировичу назначено девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — пояснили в суде. При этом вина двух других фигурантов дела в мелком взяточничестве не была доказана. Олег Мокрослоев был оправдан. В отношении Игоря Родионова уголовное дело прекращено.

Приговор не вступил в силу. Обвинение и защита подали апелляционные жалобы в Курганский областной суд.

URA.RU писало, что инспектор, как установили сотрудники СУ СК России по Курганской области, в период с 2014 по 2019 годы, используя служебное положение, получал от руководства заинтересованных компаний взятки. Бизнесмены откупались от привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере промышленной безопасности либо платили за общее покровительство. Взятки инспектор принимал банковскими переводами, наличными или продукцией, выпускаемой на проверяемых предприятиях. Общая сумма полученных сотрудником Ростехнадзора взяток составила более 450 тысяч рублей.

О задержании сотрудника Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора URA.RU сообщало в июне 2020 года. Факт взятки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.