Юрист рассказал, как вернуть деньги, потраченные на лечение COVID

22 февраля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Деньги, потраченные на лечение коронавируса, можно вернуть через суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне могут вернуть деньги, потраченные на лечение от коронавируса, через суд. Но таких прецедентов в стране пока не было. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печере. «В России обеспечение лекарственными препаратами от коронавируса для граждан бесплатное, поэтому, если человеку не выдали лекарство, то тут имеет место нарушение прав граждан. Думаю, через суд возможно доказать, что не выполнена государственная гарантия», — рассказал Иван Печере. По словам юриста, для обращения в суд необходимо собрать доказательную базу. «Чек на лекарства, подтвержденный диагноз COVID-19, письменный отказ от предоставления лекарств. С этими документами необходимо обратиться в Минздрав или страховую медицинскую организацию», — уточнил Печере. Он уточнил, что прецедентов по возвращению денег за лечение от коронавируса в стране пока не было. Адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в разговоре с URA.RU уточнил, что возврат денег за лечение проблематичен. «Если попытаться вернуть деньги за лечение, нужно, чтобы человеку был выписан именно этот препарат или аналогичный при подтвержденном диагнозе COVID-19. При самостоятельном приобретении лекарств возврат денежных средств проблематичен», — подытожил Новицкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне могут вернуть деньги, потраченные на лечение от коронавируса, через суд. Но таких прецедентов в стране пока не было. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печере. «В России обеспечение лекарственными препаратами от коронавируса для граждан бесплатное, поэтому, если человеку не выдали лекарство, то тут имеет место нарушение прав граждан. Думаю, через суд возможно доказать, что не выполнена государственная гарантия», — рассказал Иван Печере. По словам юриста, для обращения в суд необходимо собрать доказательную базу. «Чек на лекарства, подтвержденный диагноз COVID-19, письменный отказ от предоставления лекарств. С этими документами необходимо обратиться в Минздрав или страховую медицинскую организацию», — уточнил Печере. Он уточнил, что прецедентов по возвращению денег за лечение от коронавируса в стране пока не было. Адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий в разговоре с URA.RU уточнил, что возврат денег за лечение проблематичен. «Если попытаться вернуть деньги за лечение, нужно, чтобы человеку был выписан именно этот препарат или аналогичный при подтвержденном диагнозе COVID-19. При самостоятельном приобретении лекарств возврат денежных средств проблематичен», — подытожил Новицкий.