Вирусолог Чумаков предупредил о необратимом последствии COVID

24 февраля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Во время реанимации и ИВЛ могут появиться новые осложнения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Об этом заявил в беседе с URA.RU завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Почки могут поражаться. Особенно это опасно для людей с хроническими почечными проблемами. Например, когда есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости. Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников. Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям», — сказал Петр Чумаков. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил, что коронавирус может оказывать влияние на почки. «Они быстро из строя выходят, потому что это связано с особенностями сосудистой системы. Система фильтрации и обратного всасывания может быть легче нарушена, чем кровоснабжение в мышцах», — объяснил эксперт. По его словам, в рамках постковида, это очень редкое осложнение. Влияние на почки может быть сильным у людей с тяжелым течением COVID. «Это происходит из-за угрожающих по летальному исходу и тяжелой инвалидизации осложнений коронавируса, которые требуют полноценного [нахождения на] ИВЛ. В этом случае может присоединиться вторичная инфекция и полиорганная недостаточность, в том числе почечная. Если человек был в реанимации, на ИВЛ, он нередко выходит с патологией разных органов, в том числе почек», — заключил Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Об этом заявил в беседе с URA.RU завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Почки могут поражаться. Особенно это опасно для людей с хроническими почечными проблемами. Например, когда есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости. Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников. Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям», — сказал Петр Чумаков. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил, что коронавирус может оказывать влияние на почки. «Они быстро из строя выходят, потому что это связано с особенностями сосудистой системы. Система фильтрации и обратного всасывания может быть легче нарушена, чем кровоснабжение в мышцах», — объяснил эксперт. По его словам, в рамках постковида, это очень редкое осложнение. Влияние на почки может быть сильным у людей с тяжелым течением COVID. «Это происходит из-за угрожающих по летальному исходу и тяжелой инвалидизации осложнений коронавируса, которые требуют полноценного [нахождения на] ИВЛ. В этом случае может присоединиться вторичная инфекция и полиорганная недостаточность, в том числе почечная. Если человек был в реанимации, на ИВЛ, он нередко выходит с патологией разных органов, в том числе почек», — заключил Крючков.