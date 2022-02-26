Минобороны: армия РФ наступает по всем направлениям

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, танки, военный полигон, военные учения
Российская армия получила приказ развивать наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После отказа Украины вести переговоры российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке армии РФ развивают успех наступления на позиции ВСУ», — передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинские власти отказались от ведения переговоров.

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После отказа Украины вести переговоры российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. «После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке армии РФ развивают успех наступления на позиции ВСУ», — передает ТАСС сообщение Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города и жилые дом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинские власти отказались от ведения переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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