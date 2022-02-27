РИАН: страны Евросоюза массово закрывают небо для России

27 февраля 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Ирландия закроет воздушное пространство для самолетов из России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти четырех европейских стран приняли решение закрыть небо над своими станами для полетов российских самолетов. Об этом сообщает РИА «Новости» . «Ирландия закроет воздушное пространство для самолетов из России. Глава МИД республики Саймон Коувени призвал партнеров по ЕС сделать то же самое», — говорится в сообщении. Отмечается также, что аналогичное решение приняла Дания и Бельгия, дополняет Nation News. Позже к ним присоединилась Швеция. Первой страной, объявившей о запрете полетов для России в ответ на спецоперацию на Донбассе, стала Чехия, пишет «Ридус». Кроме того, россияне теперь не смогут получить визы в Чехию. После этого власти закрыли воздушное пространство Литвы, Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии, Румынии и Финляндии. Президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Кремля не входит оккупация республики. Европа и США осудили действия России и ввели в отношении нее санкции. Обновлено в 15:37. Минтранс Германии с 17.00 мск также на три месяца закроет небо для российских самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Handelsblatt. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти четырех европейских стран приняли решение закрыть небо над своими станами для полетов российских самолетов. Об этом сообщает РИА «Новости». «Ирландия закроет воздушное пространство для самолетов из России. Глава МИД республики Саймон Коувени призвал партнеров по ЕС сделать то же самое», — говорится в сообщении. Отмечается также, что аналогичное решение приняла Дания и Бельгия, дополняет Nation News. Позже к ним присоединилась Швеция. Первой страной, объявившей о запрете полетов для России в ответ на спецоперацию на Донбассе, стала Чехия, пишет «Ридус». Кроме того, россияне теперь не смогут получить визы в Чехию. После этого власти закрыли воздушное пространство Литвы, Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии, Румынии и Финляндии. Президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Кремля не входит оккупация республики. Европа и США осудили действия России и ввели в отношении нее санкции. Обновлено в 15:37. Минтранс Германии с 17.00 мск также на три месяца закроет небо для российских самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Handelsblatt.