02 марта 2022

Власти потратят на газификацию пермяков 11,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, газ, газовая труба, газовый кран
Поддержку в программе газификации окажет «Газпром» Фото:

На газификацию населения в Пермском крае власти планируют выделить 11,5 млрд рублей. Как сообщает сайт правительства региона, это позволит подключить газоснабжение к 58 тысячам домовладений.

«В текущем году на эти цели планируется направить беспрецедентный объем средств — более 11,5 млрд рублей», — сообщается на сайте. Поддержку в реализации проекта будет оказывать «Газпром».

Региональные власти будут заниматься постройкой внутрипоселковыми газопроводами, а компания — межпоселковыми. За 2021 год в крае был построен 21 газопровод, было подключено более 8 тысяч домов. На эти цели было выделено 3,8 млрд руб. В этом году руководство региона планирует увеличить темпы подключения к газу в несколько раз. Отмечается, что расходы каждый год увеличиваются из-за того, что газовые сети прокладывают во все более отдаленные районы края.

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На газификацию населения в Пермском крае власти планируют выделить 11,5 млрд рублей. Как сообщает сайт правительства региона, это позволит подключить газоснабжение к 58 тысячам домовладений. «В текущем году на эти цели планируется направить беспрецедентный объем средств — более 11,5 млрд рублей», — сообщается на сайте. Поддержку в реализации проекта будет оказывать «Газпром». Региональные власти будут заниматься постройкой внутрипоселковыми газопроводами, а компания — межпоселковыми. За 2021 год в крае был построен 21 газопровод, было подключено более 8 тысяч домов. На эти цели было выделено 3,8 млрд руб. В этом году руководство региона планирует увеличить темпы подключения к газу в несколько раз. Отмечается, что расходы каждый год увеличиваются из-за того, что газовые сети прокладывают во все более отдаленные районы края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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