Власти потратят на газификацию пермяков 11,5 млрд рублей

Поддержку в программе газификации окажет «Газпром» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На газификацию населения в Пермском крае власти планируют выделить 11,5 млрд рублей. Как сообщает сайт правительства региона, это позволит подключить газоснабжение к 58 тысячам домовладений.

«В текущем году на эти цели планируется направить беспрецедентный объем средств — более 11,5 млрд рублей», — сообщается на сайте. Поддержку в реализации проекта будет оказывать «Газпром».

Региональные власти будут заниматься постройкой внутрипоселковыми газопроводами, а компания — межпоселковыми. За 2021 год в крае был построен 21 газопровод, было подключено более 8 тысяч домов. На эти цели было выделено 3,8 млрд руб. В этом году руководство региона планирует увеличить темпы подключения к газу в несколько раз. Отмечается, что расходы каждый год увеличиваются из-за того, что газовые сети прокладывают во все более отдаленные районы края.