Путин рассказал о первом Герое России, погибшем на Украине

03 марта 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин рассказал о российском офицере, погибшем во время спецоперации на Украине и представленном к званию Героя России. Путин выступил во время совещания с членами Совбеза. Речь идет об уроженце Дагестана, лакце Нурмагомеде Гаджимагомедове. По словам Путина, старший лейтенант Гаджимагомедов не оставил поле боя, несмотря на ранение, а затем подорвал себя гранатой вместе с окружившими его боевиками. Он получил звание Героя России посмертно. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“», — заявил Путин. Спецоперация российской армии по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. На данный момент войска заняли Херсон, Мелитополь, Бердянск, вышли к Мариуполю, Харькову и Киеву. По словам Путина, ВС России выполняют операцию в соответствии с планом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин рассказал о российском офицере, погибшем во время спецоперации на Украине и представленном к званию Героя России. Путин выступил во время совещания с членами Совбеза. Речь идет об уроженце Дагестана, лакце Нурмагомеде Гаджимагомедове. По словам Путина, старший лейтенант Гаджимагомедов не оставил поле боя, несмотря на ранение, а затем подорвал себя гранатой вместе с окружившими его боевиками. Он получил звание Героя России посмертно. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“», — заявил Путин. Спецоперация российской армии по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. На данный момент войска заняли Херсон, Мелитополь, Бердянск, вышли к Мариуполю, Харькову и Киеву. По словам Путина, ВС России выполняют операцию в соответствии с планом.