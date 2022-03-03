Путин рассказал о первом Герое России, погибшем на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о российском офицере, погибшем во время спецоперации на Украине и представленном к званию Героя России. Путин выступил во время совещания с членами Совбеза.
Речь идет об уроженце Дагестана, лакце Нурмагомеде Гаджимагомедове. По словам Путина, старший лейтенант Гаджимагомедов не оставил поле боя, несмотря на ранение, а затем подорвал себя гранатой вместе с окружившими его боевиками. Он получил звание Героя России посмертно.
«Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“», — заявил Путин.
Спецоперация российской армии по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. На данный момент войска заняли Херсон, Мелитополь, Бердянск, вышли к Мариуполю, Харькову и Киеву. По словам Путина, ВС России выполняют операцию в соответствии с планом.
Президент России Владимир Путин рассказал о российском офицере, погибшем во время спецоперации на Украине и представленном к званию Героя России. Путин выступил во время совещания с членами Совбеза. Речь идет об уроженце Дагестана, лакце Нурмагомеде Гаджимагомедове. По словам Путина, старший лейтенант Гаджимагомедов не оставил поле боя, несмотря на ранение, а затем подорвал себя гранатой вместе с окружившими его боевиками. Он получил звание Героя России посмертно. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“», — заявил Путин. Спецоперация российской армии по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. На данный момент войска заняли Херсон, Мелитополь, Бердянск, вышли к Мариуполю, Харькову и Киеву. По словам Путина, ВС России выполняют операцию в соответствии с планом.