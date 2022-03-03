Путин заявил о выплатах семьям погибших на Украине силовиков

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин отдельно рассказал о том, какие выплаты полагаются семьям погибших и раненых Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о выплатах семьям погибших и раненых на Украине силовиков. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза.

Путин отметил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7 миллионов и 421 тысяче рублей. Кроме того, в качестве дополнительной выплаты им выдадут по 5 миллионов рублей. По 2 миллиона и 968 тысяч рублей получат раненые военнослужащие Минобороны. По 3 миллиона — пострадавшие силовики из других ведомств.

Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент войска РФ вышли к Харькову, Киеву и Мариуполю, а также заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.

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Президент России Владимир Путин рассказал о выплатах семьям погибших и раненых на Украине силовиков. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза. Путин отметил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7 миллионов и 421 тысяче рублей. Кроме того, в качестве дополнительной выплаты им выдадут по 5 миллионов рублей. По 2 миллиона и 968 тысяч рублей получат раненые военнослужащие Минобороны. По 3 миллиона — пострадавшие силовики из других ведомств. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент войска РФ вышли к Харькову, Киеву и Мариуполю, а также заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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