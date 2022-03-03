Путин заявил о выплатах семьям погибших на Украине силовиков

Президент России Владимир Путин рассказал о выплатах семьям погибших и раненых на Украине силовиков. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза.
Путин отметил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7 миллионов и 421 тысяче рублей. Кроме того, в качестве дополнительной выплаты им выдадут по 5 миллионов рублей. По 2 миллиона и 968 тысяч рублей получат раненые военнослужащие Минобороны. По 3 миллиона — пострадавшие силовики из других ведомств.
Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент войска РФ вышли к Харькову, Киеву и Мариуполю, а также заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.
Президент России Владимир Путин рассказал о выплатах семьям погибших и раненых на Украине силовиков. Об этом он заявил на совещании с членами Совбеза. Путин отметил, что семья каждого погибшего получит единовременно по 7 миллионов и 421 тысяче рублей. Кроме того, в качестве дополнительной выплаты им выдадут по 5 миллионов рублей. По 2 миллиона и 968 тысяч рублей получат раненые военнослужащие Минобороны. По 3 миллиона — пострадавшие силовики из других ведомств. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На данный момент войска РФ вышли к Харькову, Киеву и Мариуполю, а также заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.