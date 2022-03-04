В Москве массово отменяют рейсы в аэропортах

Более 130 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в трех московских аэропортах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Во всех аэропортах Москвы массово отменяют авиарейсы. Более 130 рейсов задержаны или отменены сегодня утром в трех московских аэровокзалах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 7:35 ч. (мск) сегодня, в аэропорту «Внуково» 5 рейсов задержаны, 54 отменены. В «Домодедово» задержали 8 рейсов, а 8 отменены, в «Шереметьево» же 12 самолетов задержали вылет, 50 отменили.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты Америки закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Воздушное пространство для РФ также закрыли Ирландия, Дания, Бельгия и Швеция. Первой страной, принявшей такое решение в ответ на спецоперацию на Украине, стала Чехия. Затем к ней присоединились — Литва, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Румыния и Финляндия. Из-за этого многие рейсы российских авиакомпаний массово отменялись.