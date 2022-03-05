Российские военные взяли базу ВСУ с тысячами тонн боеприпасов

Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу ВСУ в Херсонской области с большим количеством боеприпасов и военной техники. Такой информацией поделились в Минобороны РФ.
«Танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили „Урал“. На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тысячи тонн», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается также, что часть оружия хранилась на улице. А всего на базе могли размещаться более 4 тысяч украинских солдат. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу, пишет RT.
После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик ВСУ президент РФ Владимир Путин решил провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.
Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу ВСУ в Херсонской области с большим количеством боеприпасов и военной техники. Такой информацией поделились в Минобороны РФ. «Танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили „Урал“. На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тысячи тонн», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается также, что часть оружия хранилась на улице. А всего на базе могли размещаться более 4 тысяч украинских солдат. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу, пишет RT. После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик ВСУ президент РФ Владимир Путин решил провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.