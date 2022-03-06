American Express приостановила операции в России и Белоруссии

06 марта 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Карты American Express перестают работать в банкоматах РФ и Белоруссии Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская финансовая компания American Express приостановила оказание услуг на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Сообщается, что выпущенные в РФ и Беларуси карты не будут функционировать за пределами стран. «American Express приостанавливает все операции в России… Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси», — говорится в сообщении. В результате изданные во всем мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России и Белоруссии, а также за пределами стран. Ранее компании Visa и Mastercard ввели россиянам ограничения для пользования платежными системами с 10 марта. Сообщалось, что карты россиян будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР. Часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская финансовая компания American Express приостановила оказание услуг на территории России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Сообщается, что выпущенные в РФ и Беларуси карты не будут функционировать за пределами стран. «American Express приостанавливает все операции в России… Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси», — говорится в сообщении. В результате изданные во всем мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России и Белоруссии, а также за пределами стран. Ранее компании Visa и Mastercard ввели россиянам ограничения для пользования платежными системами с 10 марта. Сообщалось, что карты россиян будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР. Часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом.