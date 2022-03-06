Названы сроки введения ограничений карт Visa и Mastercard в РФ

С 10 марта карты продолжат работать в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Visa ввела россиянам ограничения для пользования платежной системой с 10 марта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«ООО «Платежная система «Виза» сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе «Виза» на территории РФ. Прием запросов авторизации российских участников будут прекращены с 00:01 10 марта 2022 года».

Ограничения ввела и система Mastercard. «А теперь точная дата: до 9 марта включительно карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру, без ограничений. С 10 марта карты продолжат работать на территории России», — говорится в сообщении Альфа-банка в Telegram.

Ранее две крупные международные платежные системы приняли решение об остановке работы в России, дополняет Vse42.Ru. Карты россиян будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР, пишет RT.

Часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Также была заморожена часть валютных резервов Банка России. В Евросоюзе запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Разрыв экономических связей может грозить Европе серьезным кризисом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам