Песков назвал условия прекращения спецоперации РФ на Украине

07 марта 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

РФ готова прекратить спецоперацию в случае предоставления гарантий безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова остановить спецоперацию на Украине, если Крым будет признан российским, ДНР и ЛНР — независимыми государствами и если Киев откажется вступать в НАТО. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Они должны внести поправки в свою конституцию, согласно которым Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо [военно-силовой] блок. Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами», — заявил Песков агентству Reuters. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Целью стали демилитаризация и денацификация. Также это нужно для защиты страны от угрозы со стороны Запада, который пытается использовать народ Украины против РФ, заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Делегации от России и Украины 7 марта планируют провести еще одни переговоры в Белоруссии, передает «Ридус». Россия уже заявляла о требовании не включать Украину в НАТО для обеспечения безопасности. Путин недавно сказал, что спецоперацию остановят, если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования РФ, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Кремль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова остановить спецоперацию на Украине, если Крым будет признан российским, ДНР и ЛНР — независимыми государствами и если Киев откажется вступать в НАТО. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Они должны внести поправки в свою конституцию, согласно которым Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо [военно-силовой] блок. Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами», — заявил Песков агентству Reuters. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Целью стали демилитаризация и денацификация. Также это нужно для защиты страны от угрозы со стороны Запада, который пытается использовать народ Украины против РФ, заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Делегации от России и Украины 7 марта планируют провести еще одни переговоры в Белоруссии, передает «Ридус». Россия уже заявляла о требовании не включать Украину в НАТО для обеспечения безопасности. Путин недавно сказал, что спецоперацию остановят, если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования РФ, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Кремль.