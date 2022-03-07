Песков назвал условия прекращения спецоперации РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, военная техника, танк, выстрел, военные действия
РФ готова прекратить спецоперацию в случае предоставления гарантий безопасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова остановить спецоперацию на Украине, если Крым будет признан российским, ДНР и ЛНР — независимыми государствами и если Киев откажется вступать в НАТО. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они должны внести поправки в свою конституцию, согласно которым Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо [военно-силовой] блок. Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами», — заявил Песков агентству Reuters.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Целью стали демилитаризация и денацификация. Также это нужно для защиты страны от угрозы со стороны Запада, который пытается использовать народ Украины против РФ, заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Делегации от России и Украины 7 марта планируют провести еще одни переговоры в Белоруссии, передает «Ридус». Россия уже заявляла о требовании не включать Украину в НАТО для обеспечения безопасности. Путин недавно сказал, что спецоперацию остановят, если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования РФ, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Кремль.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова остановить спецоперацию на Украине, если Крым будет признан российским, ДНР и ЛНР — независимыми государствами и если Киев откажется вступать в НАТО. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Они должны внести поправки в свою конституцию, согласно которым Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо [военно-силовой] блок. Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами», — заявил Песков агентству Reuters. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Целью стали демилитаризация и денацификация. Также это нужно для защиты страны от угрозы со стороны Запада, который пытается использовать народ Украины против РФ, заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. Делегации от России и Украины 7 марта планируют провести еще одни переговоры в Белоруссии, передает «Ридус». Россия уже заявляла о требовании не включать Украину в НАТО для обеспечения безопасности. Путин недавно сказал, что спецоперацию остановят, если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования РФ, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Кремль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...