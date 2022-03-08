Военные РФ продолжили продвижение на Украине после режима тишины

08 марта 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Российские военные за время операции уничтожили более 2 тысяч военных объектов на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным 8 марта удалось взять под контроль еще два населенных пункта на Украине. Об этом заявил главный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Подразделениями российских Вооруженных Сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», — сообщили в Минобороны. Заявление прозвучало на ежедневном брифинге. Помимо этого ВКС смогли уничтожить 32 военных объекта. Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. ДНР же за этот день смогла взять три населенных пункта под контроль — Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Также силы народных республик продвинулись в Мариуполе почти на километр. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. О таком решении он сообщил во время экстренного обращения к гражданам. Глава России уточнил, что в плане не входит оккупация территории другой страны. Цель российских военных — денацификация и денационализация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским военным 8 марта удалось взять под контроль еще два населенных пункта на Украине. Об этом заявил главный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Подразделениями российских Вооруженных Сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», — сообщили в Минобороны. Заявление прозвучало на ежедневном брифинге. Помимо этого ВКС смогли уничтожить 32 военных объекта. Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. ДНР же за этот день смогла взять три населенных пункта под контроль — Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Также силы народных республик продвинулись в Мариуполе почти на километр. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. О таком решении он сообщил во время экстренного обращения к гражданам. Глава России уточнил, что в плане не входит оккупация территории другой страны. Цель российских военных — денацификация и денационализация Украины.