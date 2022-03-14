14 марта 2022

В VK рассказали о мерах поддержки для российского бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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ВКонтакте будет поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в России Фото:

Российская социальная сеть ВКонтакте (VK) усиливает меры поддержки для малого и среднего бизнеса в России. Об этом рассказали в пресс-службе сети.

«Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы. Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что социальная сеть располагает широким инструментарием, который поможет развивать бизнес в России, например, создать полноценный интернет-магазин. Для удобства оказания и получения услуг пользователи могут проводить платежи через сервис VK Pay, который стабильно работает в РФ с любыми картами российских банков. Помимо этого, предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей стране через службы Boxberry и СДЭК, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.

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Российская социальная сеть ВКонтакте (VK) усиливает меры поддержки для малого и среднего бизнеса в России. Об этом рассказали в пресс-службе сети. «Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы. Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что социальная сеть располагает широким инструментарием, который поможет развивать бизнес в России, например, создать полноценный интернет-магазин. Для удобства оказания и получения услуг пользователи могут проводить платежи через сервис VK Pay, который стабильно работает в РФ с любыми картами российских банков. Помимо этого, предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей стране через службы Boxberry и СДЭК, говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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