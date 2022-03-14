В VK рассказали о мерах поддержки для российского бизнеса

13 марта 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

ВКонтакте будет поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская социальная сеть ВКонтакте (VK) усиливает меры поддержки для малого и среднего бизнеса в России. Об этом рассказали в пресс-службе сети. «Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы. Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что социальная сеть располагает широким инструментарием, который поможет развивать бизнес в России, например, создать полноценный интернет-магазин. Для удобства оказания и получения услуг пользователи могут проводить платежи через сервис VK Pay, который стабильно работает в РФ с любыми картами российских банков. Помимо этого, предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей стране через службы Boxberry и СДЭК, говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская социальная сеть ВКонтакте (VK) усиливает меры поддержки для малого и среднего бизнеса в России. Об этом рассказали в пресс-службе сети. «Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы. Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что социальная сеть располагает широким инструментарием, который поможет развивать бизнес в России, например, создать полноценный интернет-магазин. Для удобства оказания и получения услуг пользователи могут проводить платежи через сервис VK Pay, который стабильно работает в РФ с любыми картами российских банков. Помимо этого, предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей стране через службы Boxberry и СДЭК, говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Позже в ведомстве предупредили о полной блокировке Instagram с 14 марта.