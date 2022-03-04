Роскомнадзор заблокировал Facebook

04 марта 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России с 4 марта 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что за последние дни социальной сетью Facebook был ограничен доступ к аккаунтам «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру», а также телеканала «Звезда». Данные ограничения идут вразрез с Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сообщается на сайте. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Данные СМИ распространяли призывы к участию в незаконных акциях, размещали ложную информацию о спецоперации РФ на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России с 4 марта 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что за последние дни социальной сетью Facebook был ограничен доступ к аккаунтам «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру», а также телеканала «Звезда». Данные ограничения идут вразрез с Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сообщается на сайте. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Данные СМИ распространяли призывы к участию в незаконных акциях, размещали ложную информацию о спецоперации РФ на Украине.