Роскомнадзор заблокировал Facebook

Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России с 4 марта 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что за последние дни социальной сетью Facebook был ограничен доступ к аккаунтам «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру», а также телеканала «Звезда». Данные ограничения идут вразрез с Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сообщается на сайте.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Данные СМИ распространяли призывы к участию в незаконных акциях, размещали ложную информацию о спецоперации РФ на Украине.
Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России с 4 марта 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что за последние дни социальной сетью Facebook был ограничен доступ к аккаунтам «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру», а также телеканала «Звезда». Данные ограничения идут вразрез с Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сообщается на сайте. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медуза» (признано в РФ СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (также внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента) и русской службе BBC. Данные СМИ распространяли призывы к участию в незаконных акциях, размещали ложную информацию о спецоперации РФ на Украине.