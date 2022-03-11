Роскомнадзор отключит Instagram в России

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. Ранее компания-владелец социальной сети Meta разрешила своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных.
«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории РФ будет ограничен», — сообщается в официальном telegram-канале Роскомнадзор. Ведомство отмечает, что в социальной сети распространяются призывы к насилию в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих. Соответствующий запрет Meta временно сняла в Facebook и Instagram днем 11 марта. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан РФ.
После спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Генпрокуратура РФ направила иск в суд с просьбой признать американскую компанию экстремистской организацией. Также надзорное ведомство потребовало запретить в России доступ к Instagram. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Meta о призывах к экстремистской и террористической деятельности. Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что пользователей соцсетей корпорации Meta не приравняют к экстремистам в случае, если сама компания получит такой статус.
Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. Ранее компания-владелец социальной сети Meta разрешила своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. «На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории РФ будет ограничен», — сообщается в официальном telegram-канале Роскомнадзор. Ведомство отмечает, что в социальной сети распространяются призывы к насилию в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих. Соответствующий запрет Meta временно сняла в Facebook и Instagram днем 11 марта. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан РФ. После спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Генпрокуратура РФ направила иск в суд с просьбой признать американскую компанию экстремистской организацией. Также надзорное ведомство потребовало запретить в России доступ к Instagram. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Meta о призывах к экстремистской и террористической деятельности. Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что пользователей соцсетей корпорации Meta не приравняют к экстремистам в случае, если сама компания получит такой статус.