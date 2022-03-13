«Аэрофлот» отправил спецрейсы за россиянами в Египет и Шри-Ланку

«Аэрофлот» решила вывезти россиян с курортов Египта после отмены всех международных рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» направила в Египет и на Шри-Ланку спецрейсы, которые вывезут россиян, находящихся там. На борт смогут попасть те пассажиры, которые не смогли улететь из-за отмены рейсов за рубеж.

«Аэрофлот выполняет специальные рейсы из Коломбо (Шри-Ланка), Хургады и Шарм-эль-Шейха (Египет) для перемещения туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься гражданские билеты, полученные Аэрофлотом „туда-обратно“ с использованным полетным сегментом из РФ», — сообщается на сайте авиакомпании.

Всего будет совершено три возвратных рейса. По одному из каждого города-курорта.

Авиакомпания прекратила совершать рейсы за рубеж с 8 марта. Единственным исключением стал Минск (Белоруссия).

Также свои рейсы в другие страны прекратили «Победа», S7 и «Северный ветер». Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия», «Аврора» и Royal Flight.