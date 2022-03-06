Две авиакомпании РФ приостановили полеты в Среднюю Азию

06 марта 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Авиакомпания Nordwind приостановила международные перелеты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Российские авиакомпании iFly и Nordwind приостановили рейсы в Узбекистан. iFly прекратила летать с 5 марта, Nordwind с 7 числа. «Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию республики Узбекистан о том, что, начиная с 5 марта 2022 года, приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в республику Узбекистан на неопределенный срок», — говорится в telegram-канале агентства «Узавиация». Авиакомпания «Северный ветер» приостановила все международные рейсы, включая узбекское направление. Также все международные рейсы приостановили S7 и «Аэрофлот». При этом главный российский авиаперевозчик оставляет рейсы в Белоруссию, уточняет «Газета Кемерова». Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора», передает Pravda.Ru. Также полеты в другие страны приостановила авикомпания Royal Flight, дополняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские авиакомпании iFly и Nordwind приостановили рейсы в Узбекистан. iFly прекратила летать с 5 марта, Nordwind с 7 числа. «Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию республики Узбекистан о том, что, начиная с 5 марта 2022 года, приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в республику Узбекистан на неопределенный срок», — говорится в telegram-канале агентства «Узавиация». Авиакомпания «Северный ветер» приостановила все международные рейсы, включая узбекское направление. Также все международные рейсы приостановили S7 и «Аэрофлот». При этом главный российский авиаперевозчик оставляет рейсы в Белоруссию, уточняет «Газета Кемерова». Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора», передает Pravda.Ru. Также полеты в другие страны приостановила авикомпания Royal Flight, дополняет RT.