Две авиакомпании РФ приостановили полеты в Среднюю Азию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд, авиакомпания nord wind
Авиакомпания Nordwind приостановила международные перелеты Фото:

Российские авиакомпании iFly и Nordwind приостановили рейсы в Узбекистан. iFly прекратила летать с 5 марта, Nordwind с 7 числа.

«Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию республики Узбекистан о том, что, начиная с 5 марта 2022 года, приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в республику Узбекистан на неопределенный срок», — говорится в telegram-канале агентства «Узавиация». Авиакомпания «Северный ветер» приостановила все международные рейсы, включая узбекское направление.

Также все международные рейсы приостановили S7 и «Аэрофлот». При этом главный российский авиаперевозчик оставляет рейсы в Белоруссию, уточняет «Газета Кемерова». Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора», передает Pravda.Ru. Также полеты в другие страны приостановила авикомпания Royal Flight, дополняет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские авиакомпании iFly и Nordwind приостановили рейсы в Узбекистан. iFly прекратила летать с 5 марта, Nordwind с 7 числа. «Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию республики Узбекистан о том, что, начиная с 5 марта 2022 года, приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в республику Узбекистан на неопределенный срок», — говорится в telegram-канале агентства «Узавиация». Авиакомпания «Северный ветер» приостановила все международные рейсы, включая узбекское направление. Также все международные рейсы приостановили S7 и «Аэрофлот». При этом главный российский авиаперевозчик оставляет рейсы в Белоруссию, уточняет «Газета Кемерова». Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора», передает Pravda.Ru. Также полеты в другие страны приостановила авикомпания Royal Flight, дополняет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...