«Победа» останавливает полеты за рубеж с 8 марта

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С 8 марта из России за рубеж «Победой» будет вылететь нельзя Фото:

Авиакомпания «Победа» отменила зарубежные рейсы до конца марта этого года. Такая информация содержится на официальном сайте лоукостера.

«Лоукостер „Победа“ приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов. Авиакомпания „Победа“ делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы», — говорится на сайте.

Отмечается, что данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, дополняет RT. Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот», пишет «Федеральное агентство новостей».

Авиакомпании вводят зимнее расписание полетов с 25 октября по 28 марта. Летнее расписание — с 29 марта по 24 октября.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00.00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа.

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Авиакомпания «Победа» отменила зарубежные рейсы до конца марта этого года. Такая информация содержится на официальном сайте лоукостера. «Лоукостер „Победа“ приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов. Авиакомпания „Победа“ делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы», — говорится на сайте. Отмечается, что данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, дополняет RT. Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот», пишет «Федеральное агентство новостей». Авиакомпании вводят зимнее расписание полетов с 25 октября по 28 марта. Летнее расписание — с 29 марта по 24 октября. Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00.00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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