«Победа» останавливает полеты за рубеж с 8 марта

Авиакомпания «Победа» отменила зарубежные рейсы до конца марта этого года. Такая информация содержится на официальном сайте лоукостера.
«Лоукостер „Победа“ приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов. Авиакомпания „Победа“ делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы», — говорится на сайте.
Отмечается, что данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, дополняет RT. Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот», пишет «Федеральное агентство новостей».
Авиакомпании вводят зимнее расписание полетов с 25 октября по 28 марта. Летнее расписание — с 29 марта по 24 октября.
Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00.00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа.
Авиакомпания «Победа» отменила зарубежные рейсы до конца марта этого года. Такая информация содержится на официальном сайте лоукостера. «Лоукостер „Победа“ приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полетов. Авиакомпания „Победа“ делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы», — говорится на сайте. Отмечается, что данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом, дополняет RT. Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот», пишет «Федеральное агентство новостей». Авиакомпании вводят зимнее расписание полетов с 25 октября по 28 марта. Летнее расписание — с 29 марта по 24 октября. Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00.00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа.