«Аэрофлот» приостанавливает все международные рейсы

05 марта 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

С 8 марта «Аэрофлот» не летает за рубеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Аэрофлот» временно прекращает все международные рейсы. Исключение составят полеты в Белоруссию. «Аэрофлот» информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск). Причина — возникновение дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора». С 6 марта «Аэрофлот» прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны с обратным вылетом в РФ в период после 8 марта. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов, пояснили в авиакомпании. «Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета, но не срочно, а в любое время до конца 2022 года. Те, кто оказался за рубежом, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полетов», — подчеркнули в авиакомпании. Внутренние рейсы «Аэрофлота» продолжатся без ограничений. Также будут совершаться рейсы в Белоруссию. Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00.00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Аэрофлот» временно прекращает все международные рейсы. Исключение составят полеты в Белоруссию. «Аэрофлот» информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00:00 мск). Причина — возникновение дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора». С 6 марта «Аэрофлот» прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны с обратным вылетом в РФ в период после 8 марта. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов, пояснили в авиакомпании. «Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета, но не срочно, а в любое время до конца 2022 года. Те, кто оказался за рубежом, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полетов», — подчеркнули в авиакомпании. Внутренние рейсы «Аэрофлота» продолжатся без ограничений. Также будут совершаться рейсы в Белоруссию. Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00.00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа.