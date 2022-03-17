Певица Лобода поменяла украинское гражданство на паспорт Мальты

Светлана Лобода уже несколько лет требует гонорары в евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Светлана Лобода отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Республики Мальта (член ЕС). Как сообщил основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов, за артистку не нужно волноваться, поскольку она требует гонорары в евро как гражданка Евросоюза.

«Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте», — рассказал Чибисов в интервью «Федеральному агентству новостей».

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