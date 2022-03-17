Певица Лобода поменяла украинское гражданство на паспорт Мальты

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, лобода
Светлана Лобода уже несколько лет требует гонорары в евро Фото:

Певица Светлана Лобода отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Республики Мальта (член ЕС). Как сообщил основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов, за артистку не нужно волноваться, поскольку она требует гонорары в евро как гражданка Евросоюза.

«Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте», — рассказал Чибисов в интервью «Федеральному агентству новостей».

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов призвал не пускать обратно звезд, покинувших Россию. Из страны в США улетел певец Валерий Леонтьев. Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми после высказывания ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию на Украине.

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Певица Светлана Лобода отказалась от украинского паспорта в пользу гражданства Республики Мальта (член ЕС). Как сообщил основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов, за артистку не нужно волноваться, поскольку она требует гонорары в евро как гражданка Евросоюза. «Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте», — рассказал Чибисов в интервью «Федеральному агентству новостей». Ранее депутат Госдумы Андрей Красов призвал не пускать обратно звезд, покинувших Россию. Из страны в США улетел певец Валерий Леонтьев. Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми после высказывания ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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