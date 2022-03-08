Валерий Леонтьев улетел из России

08 марта 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Валерий Леонтьев улетел в США, где у него приобретена недвижимость, сообщил знакомый певца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Валерий Леонтьев покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщил приятель народного артиста РФ. По его словам, в США у певца есть недвижимость. «Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — цитирует знакомого Валерия Леонтьева «Комсомольская правда». По данным издания, у артиста в Майами есть двухэтажная вилла стоимостью 3,5 миллиона долларов. Недвижимость в элитном районе «Корал гейбл», где ранее жила американская певица Уитни Хьюстон, он приобрел много лет назад. Ранее в США на постоянное место жительства переехала супруга Леонтьева Людмила Исакович. Она открыла на территории особняка гостиницу для собак. По какой причине Леонтьев уехал из России — неизвестно. Последний пост на своей странице в Instagram он выкладывал 20 февраля. Отъезд многих знаменитостей за рубеж связывают с началом проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее журналистка Божена Рынска сообщила, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Якобы она вместе с детьми улетела из аэропорта «Внуково-3» 28 февраля, передает «Утро.ру». Позже появилась информация, что Пугачева находится в Израиле. Также СМИ сообщали, что из России улетела журналистка Ксения Собчак. Однако телеведущая опровергла эти слухи, заявив, что отправилась на запланированный отдых с сыном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певец Валерий Леонтьев покинул Россию и улетел в США. Об этом сообщил приятель народного артиста РФ. По его словам, в США у певца есть недвижимость. «Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — цитирует знакомого Валерия Леонтьева «Комсомольская правда». По данным издания, у артиста в Майами есть двухэтажная вилла стоимостью 3,5 миллиона долларов. Недвижимость в элитном районе «Корал гейбл», где ранее жила американская певица Уитни Хьюстон, он приобрел много лет назад. Ранее в США на постоянное место жительства переехала супруга Леонтьева Людмила Исакович. Она открыла на территории особняка гостиницу для собак. По какой причине Леонтьев уехал из России — неизвестно. Последний пост на своей странице в Instagram он выкладывал 20 февраля. Отъезд многих знаменитостей за рубеж связывают с началом проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее журналистка Божена Рынска сообщила, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Якобы она вместе с детьми улетела из аэропорта «Внуково-3» 28 февраля, передает «Утро.ру». Позже появилась информация, что Пугачева находится в Израиле. Также СМИ сообщали, что из России улетела журналистка Ксения Собчак. Однако телеведущая опровергла эти слухи, заявив, что отправилась на запланированный отдых с сыном.