Алла Пугачева покинула Россию

05 марта 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Куда направилась Пугачева и по какой причине, пока неизвестно Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми. Об этом сообщается в telegram-канале светской обозревательницы Божены Рынска. «Алла Пугачева улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетел в Англию», — пишет Рынска. Куда именно отправилась певица и зачем, пока неизвестно. Отъезд Пугачевой связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию на Украине, передает «Царьград». Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак также покинула страну, но объяснила свой отъезд тем, что направилась в отпуск в Стамбул. Перелеты многих известных людей связывают с началом проведения спецоперации на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Также ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают о медийных личностях, которые выступают против спецоперации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певица Алла Пугачева покинула страну вместе со своими восьмилетними детьми. Об этом сообщается в telegram-канале светской обозревательницы Божены Рынска. «Алла Пугачева улетела из России 28 февраля через Внуково-3. Об этом сообщил житель Патриарших, который в этот же день улетел в Англию», — пишет Рынска. Куда именно отправилась певица и зачем, пока неизвестно. Отъезд Пугачевой связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию на Украине, передает «Царьград». Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак также покинула страну, но объяснила свой отъезд тем, что направилась в отпуск в Стамбул. Перелеты многих известных людей связывают с началом проведения спецоперации на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Также ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину докладывают о медийных личностях, которые выступают против спецоперации.