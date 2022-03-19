Врач назвал симптомы COVID, когда нужно срочно вызвать скорую

Сильная головная боль, температура выше 38,5 градусов, одышка, боли в области сердца могут быть симптомами коронавируса, при них следует срочно вызвать скорую помощь. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
«Любая сильная головная боль, любая температура выше 38,5, выраженная одышка, сильные боли в области сердца. Все это необходимо иметь в виду, вызывать скорую помощь и не тянуть время. Когда непонятно, от чего такие симптомы, то безусловно, сначала должна быть консультация врача, дабы он поставил правильный диагноз, потом уже применение каких-то медикаментозных средств», — сказал Николай Малышев.
Однако в качестве исключения страдающий от недугов человек может принять жаропонижающие препараты, уточнил врач. «Когда высокая температура и выше 38,5-39, то жаропонижающие следует принять, типа парацетамола, до приезда врачей. Если есть возможность, то при одышке использовать кислород. Мало ли у кого концентратор бывает», — уточнил он.
Инфекционист добавил, что в нынешних условиях машины скорой помощи оперативно реагируют на вызовы. «Сейчас заболеваемость падает и, соответственно, все быстрее и быстрее приезжают. К своим нормативам вернулись. Сейчас таких проблем нет», — подчеркнул собеседник агентства.
Сильная головная боль, температура выше 38,5 градусов, одышка, боли в области сердца могут быть симптомами коронавируса, при них следует срочно вызвать скорую помощь. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Любая сильная головная боль, любая температура выше 38,5, выраженная одышка, сильные боли в области сердца. Все это необходимо иметь в виду, вызывать скорую помощь и не тянуть время. Когда непонятно, от чего такие симптомы, то безусловно, сначала должна быть консультация врача, дабы он поставил правильный диагноз, потом уже применение каких-то медикаментозных средств», — сказал Николай Малышев. Однако в качестве исключения страдающий от недугов человек может принять жаропонижающие препараты, уточнил врач. «Когда высокая температура и выше 38,5-39, то жаропонижающие следует принять, типа парацетамола, до приезда врачей. Если есть возможность, то при одышке использовать кислород. Мало ли у кого концентратор бывает», — уточнил он. Инфекционист добавил, что в нынешних условиях машины скорой помощи оперативно реагируют на вызовы. «Сейчас заболеваемость падает и, соответственно, все быстрее и быстрее приезжают. К своим нормативам вернулись. Сейчас таких проблем нет», — подчеркнул собеседник агентства.