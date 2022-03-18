Путин посетил концерт-митинг в честь годовщины единения с Крымом

Президент России Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Трансляция концерта ведется на телеканале «Россия 24».
«Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины», — сказал Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках.
Президент России Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Трансляция концерта ведется на телеканале «Россия 24». «Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины», — сказал Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках.