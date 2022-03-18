Путин посетил концерт-митинг в честь годовщины единения с Крымом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин приехал в Лужники в Москве Фото:

Президент России Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Трансляция концерта ведется на телеканале «Россия 24».

«Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины», — сказал Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках.

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Президент России Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Трансляция концерта ведется на телеканале «Россия 24». «Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины», — сказал Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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