Путин посетил концерт-митинг в честь годовщины единения с Крымом 18 марта 2022 в 18:21 Размер текста - 17 + Владимир Путин приехал в Лужники в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Трансляция концерта ведется на телеканале «Россия 24». «Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины», — сказал Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Трансляция концерта ведется на телеканале «Россия 24». «Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины», — сказал Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям