Военные России уничтожили склад боеприпасов ВСУ ракетами «Кинжал»

Россия использовала гиперзвуковые ракеты Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России уничтожили крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск (ВСУ) с помощью авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиационным ракетным комплексом „Кинжал“ с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами 18 марта уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — заявил Конашенков во время брифинга Минобороны РФ, передает ТАСС. По его словам, российские военные уничтожили около 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин с начала спецоперации на Украине.

Комплекс «Кинжал» относится к новейшему поколению ракетного вооружения России и работает на гиперзвуковых скоростях. В его состав входит ракета 9-С-7760, которая может выполнять полеты по аэробаллистической траектории.

В Минобороны РФ также сообщили, что с помощью ракетного комплекса «Бастион» уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области. На Украине также уничтожили четыре зенитных ракетных комплекса, из них три С-300 и один «Бук-М1». В воздухе удалось сбить 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

На Украине проходит спецоперация с конца февраля по решению главы России Владимира Путина. По его словам, это нужно не для оккупации территории, а для денацификации и демилитаризации. Путин отмечал, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Россия пошла на такие меры для помощи жителям Донбасса, которые страдали восемь лет от действий Украины, заявлял президент.

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