Власти РФ будут платить компаниям за трудоустройство молодежи

20 марта 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Компании получат субсидии за трудоустройство людей до 30 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российским компаниям будут платить субсидии за трудоустройство молодежи. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ. Речь идет о выпускниках вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, а также родителях несовершеннолетних детей. Субсидии будут положены компаниям за трудоустройство граждан до 30 лет. Сумма субсидии составит три минимальных размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, а также суммы страховых взносов и количества трудоустроенных. Для получения поддержки работодателю нужно будет обратиться в центр занятости, а затем отправить заявление в фонд социального страхования. В сентябре правительство расширило список категорий граждан, за которые работодатели могут получать субсидии при приеме на работу. Ранее такую льготу получали только те компании, которые трудоустраивали выпускников вузов и колледжей 2020 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским компаниям будут платить субсидии за трудоустройство молодежи. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ. Речь идет о выпускниках вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, а также родителях несовершеннолетних детей. Субсидии будут положены компаниям за трудоустройство граждан до 30 лет. Сумма субсидии составит три минимальных размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, а также суммы страховых взносов и количества трудоустроенных. Для получения поддержки работодателю нужно будет обратиться в центр занятости, а затем отправить заявление в фонд социального страхования. В сентябре правительство расширило список категорий граждан, за которые работодатели могут получать субсидии при приеме на работу. Ранее такую льготу получали только те компании, которые трудоустраивали выпускников вузов и колледжей 2020 года.