Власти РФ будут платить компаниям за трудоустройство молодежи

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Интервью с предпринимателем Андреем Фроловым. Екатеринбург, соль, работа, офис, коворкинг
Компании получат субсидии за трудоустройство людей до 30 лет Фото:

Российским компаниям будут платить субсидии за трудоустройство молодежи. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ.

Речь идет о выпускниках вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, а также родителях несовершеннолетних детей. Субсидии будут положены компаниям за трудоустройство граждан до 30 лет.

Сумма субсидии составит три минимальных размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, а также суммы страховых взносов и количества трудоустроенных. Для получения поддержки работодателю нужно будет обратиться в центр занятости, а затем отправить заявление в фонд социального страхования.

В сентябре правительство расширило список категорий граждан, за которые работодатели могут получать субсидии при приеме на работу. Ранее такую льготу получали только те компании, которые трудоустраивали выпускников вузов и колледжей 2020 года.

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Российским компаниям будут платить субсидии за трудоустройство молодежи. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ. Речь идет о выпускниках вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, а также родителях несовершеннолетних детей. Субсидии будут положены компаниям за трудоустройство граждан до 30 лет. Сумма субсидии составит три минимальных размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, а также суммы страховых взносов и количества трудоустроенных. Для получения поддержки работодателю нужно будет обратиться в центр занятости, а затем отправить заявление в фонд социального страхования. В сентябре правительство расширило список категорий граждан, за которые работодатели могут получать субсидии при приеме на работу. Ранее такую льготу получали только те компании, которые трудоустраивали выпускников вузов и колледжей 2020 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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