18 марта 2022
17 марта 2022

В ЯНАО ушедшему руководителю молодежной политики ищут замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки, шариковая ручка, мужские руки
В Пуровском районе ищут главу управления Фото:

Руководитель управления молодежной политики и туризма в Пуровском районе Светлана Ершова возглавила департамент образования в муниципальном образовании, теперь ей ищут замену. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава окружного ведомства, отвечающего за туризм и молодежную политику, Наиль Хайруллин.

«Кстати, если что, можете возглавить местное управление по молодежной политике и туризму. Место освободилось, так как Ершова недавно возглавила местный департамент образования. Сейчас объявлен конкурс на кадровый резерв, глава района в поиске амбициозного, но системного кандидата, поэтому, вполне возможно, ты подходишь», — написал Хайруллин.

Также он отметил, что зарплата будет очень достойная и конкурс на эту должность проводится не для отчетности. «Только не думай, что человек на место уже есть и конкурс формальный — все по-настоящему, шанс есть у каждого», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что в кадровый резерв департамента госзаказа ищут человека на должность главы ведомства. Заявку можно подать д 6 апреля.

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Руководитель управления молодежной политики и туризма в Пуровском районе Светлана Ершова возглавила департамент образования в муниципальном образовании, теперь ей ищут замену. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава окружного ведомства, отвечающего за туризм и молодежную политику, Наиль Хайруллин. «Кстати, если что, можете возглавить местное управление по молодежной политике и туризму. Место освободилось, так как Ершова недавно возглавила местный департамент образования. Сейчас объявлен конкурс на кадровый резерв, глава района в поиске амбициозного, но системного кандидата, поэтому, вполне возможно, ты подходишь», — написал Хайруллин. Также он отметил, что зарплата будет очень достойная и конкурс на эту должность проводится не для отчетности. «Только не думай, что человек на место уже есть и конкурс формальный — все по-настоящему, шанс есть у каждого», — уточнил чиновник. Ранее сообщалось, что в кадровый резерв департамента госзаказа ищут человека на должность главы ведомства. Заявку можно подать д 6 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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