В ЯНАО ушедшему руководителю молодежной политики ищут замену

В Пуровском районе ищут главу управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель управления молодежной политики и туризма в Пуровском районе Светлана Ершова возглавила департамент образования в муниципальном образовании, теперь ей ищут замену. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава окружного ведомства, отвечающего за туризм и молодежную политику, Наиль Хайруллин.

«Кстати, если что, можете возглавить местное управление по молодежной политике и туризму. Место освободилось, так как Ершова недавно возглавила местный департамент образования. Сейчас объявлен конкурс на кадровый резерв, глава района в поиске амбициозного, но системного кандидата, поэтому, вполне возможно, ты подходишь», — написал Хайруллин.

Также он отметил, что зарплата будет очень достойная и конкурс на эту должность проводится не для отчетности. «Только не думай, что человек на место уже есть и конкурс формальный — все по-настоящему, шанс есть у каждого», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что в кадровый резерв департамента госзаказа ищут человека на должность главы ведомства. Заявку можно подать д 6 апреля.