17 марта 2022
16 марта 2022

В ЯНАО ищут директора департамента госзаказа

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, руки чиновника, шариковая ручка
Конкурс завершится 28 апреля Фото:

Власти ЯНАО объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.

«Начался прием заявок от кандидатов для участия в конкурсе на должность директора департамента государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа. Заявки на конкурс будут приниматься на портале Кадры89.рф до 06 апреля 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Результаты конкурса будут оглашены 28 апреля. До этого 27—28 апреля пройдет финальный этап отбора кандидатов в очном формате. Обязательное условие — уровень образования выше бакалавра.

Ранее сообщалось, что в кадровый резерв департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ищут руководителей. Такую же процедуру проводило заксобрание региона.

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Власти ЯНАО объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Информация об этом размещена на сайте правительства региона. «Начался прием заявок от кандидатов для участия в конкурсе на должность директора департамента государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа. Заявки на конкурс будут приниматься на портале Кадры89.рф до 06 апреля 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. Результаты конкурса будут оглашены 28 апреля. До этого 27—28 апреля пройдет финальный этап отбора кандидатов в очном формате. Обязательное условие — уровень образования выше бакалавра. Ранее сообщалось, что в кадровый резерв департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ищут руководителей. Такую же процедуру проводило заксобрание региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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