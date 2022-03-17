В ЯНАО ищут директора департамента госзаказа

Конкурс завершится 28 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО объявили конкурс на включение в кадровый резерв на должность директора департамента госзаказа. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.

«Начался прием заявок от кандидатов для участия в конкурсе на должность директора департамента государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа. Заявки на конкурс будут приниматься на портале Кадры89.рф до 06 апреля 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Результаты конкурса будут оглашены 28 апреля. До этого 27—28 апреля пройдет финальный этап отбора кандидатов в очном формате. Обязательное условие — уровень образования выше бакалавра.

Ранее сообщалось, что в кадровый резерв департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ищут руководителей. Такую же процедуру проводило заксобрание региона.