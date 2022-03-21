Представитель Путина пригрозил НАТО за вмешательство на Украину

21 марта 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Россия отнесется негативно к вмешательству на Украину, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам уже предупреждал НАТО об ответе за вмешательство в спецоперацию России на Украине. Об этом напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Журналисты спросили Пескова, как отнесется Россия, если любая страна НАТО направит войска на Украину. «Негативно. Об этом Путин сказал в ночном обращении к жителям РФ и всему миру. Он говорил о гипотетической возможности, что кто-то решит извне вмешаться в ход спецоперации. Путин доступно и понятно сказал», — ответил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля по указу президента. Власти Украины при этом сразу стали настаивать на вмешательстве НАТО. Однако министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что альянс не станет этого делать. НАТО также отказались вводить бесполетную зону, о которой просил глава Украины Владимир Зеленский. Как отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, это могло бы привести «к широкой и жестокой войне в Европе», передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам уже предупреждал НАТО об ответе за вмешательство в спецоперацию России на Украине. Об этом напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Журналисты спросили Пескова, как отнесется Россия, если любая страна НАТО направит войска на Украину. «Негативно. Об этом Путин сказал в ночном обращении к жителям РФ и всему миру. Он говорил о гипотетической возможности, что кто-то решит извне вмешаться в ход спецоперации. Путин доступно и понятно сказал», — ответил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля по указу президента. Власти Украины при этом сразу стали настаивать на вмешательстве НАТО. Однако министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что альянс не станет этого делать. НАТО также отказались вводить бесполетную зону, о которой просил глава Украины Владимир Зеленский. Как отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, это могло бы привести «к широкой и жестокой войне в Европе», передает RT.