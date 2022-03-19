В ФРГ заявили о нежелании НАТО вмешиваться в конфликт на Украине

19 марта 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Украина просила закрыть небо над страной, но в НАТО ей ответили отказом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД Германии подтвердили нежелание НАТО открыто вмешиваться в конфликт на Украине. В частности, способствовать созданию бесполетной зоны над страной. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. По ее словам, ФРГ, как и другие члены НАТО, уже оказывает Украине «многостороннюю поддержку». «Мы уже оказываем поддержку Украине … посредством масштабных поставок оружия. Но НАТО не будет воюющей стороной», — сообщила она в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Ламбрехт напомнила о введенных против России санкциях, заявив, что это достаточная мера. А создание бесполетной зоны над Украиной, по ее мнению, могло бы обернуться «непредсказуемыми последствиями»: «Поэтому мы приняли ясное решение — не создавать ее». Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ глава Украины Владимир Зеленский потребовал ввести запрет на полеты авиации над Украиной. Однако страны НАТО отказались вводить бесполетную зону — как отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, это могло бы привести «к широкой и жестокой войне в Европе», передает RT. Он также подчеркнул, что НАТО не является «стороной этого конфликта». Вместе с тем страны Запада и США не отказывают Украине в военной помощи. Так, американские сенаторы потребовали разрешить странам альянса передачу Киеву военной техники российского производства и времен СССР. А президент США Джо Байден принял решение о выделении Украине миллиарда долларов на военную помощь, пишет «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В МИД Германии подтвердили нежелание НАТО открыто вмешиваться в конфликт на Украине. В частности, способствовать созданию бесполетной зоны над страной. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. По ее словам, ФРГ, как и другие члены НАТО, уже оказывает Украине «многостороннюю поддержку». «Мы уже оказываем поддержку Украине … посредством масштабных поставок оружия. Но НАТО не будет воюющей стороной», — сообщила она в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Ламбрехт напомнила о введенных против России санкциях, заявив, что это достаточная мера. А создание бесполетной зоны над Украиной, по ее мнению, могло бы обернуться «непредсказуемыми последствиями»: «Поэтому мы приняли ясное решение — не создавать ее». Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ глава Украины Владимир Зеленский потребовал ввести запрет на полеты авиации над Украиной. Однако страны НАТО отказались вводить бесполетную зону — как отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, это могло бы привести «к широкой и жестокой войне в Европе», передает RT. Он также подчеркнул, что НАТО не является «стороной этого конфликта». Вместе с тем страны Запада и США не отказывают Украине в военной помощи. Так, американские сенаторы потребовали разрешить странам альянса передачу Киеву военной техники российского производства и времен СССР. А президент США Джо Байден принял решение о выделении Украине миллиарда долларов на военную помощь, пишет «Федеральное агентство новостей».