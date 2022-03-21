В Минстрое РФ хотят снизить размер пеней за коммунальные услуги

Для снижения размера пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка РФ. С таким предложением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
«Для урегулирования ситуации, когда рост ключевой ставки Центробанка может стать причиной роста размера пеней и платы в рассрочку, сейчас рассматривается предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 2022 года. Это 9,5%», — сообщил Файзуллин в беседе с «Интерфаксом».
28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что повышение ключевой ставки необходимо для повышения финансовой стабильности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банковская система в России работает без сбоев, пишет RT.
Для снижения размера пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка РФ. С таким предложением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. «Для урегулирования ситуации, когда рост ключевой ставки Центробанка может стать причиной роста размера пеней и платы в рассрочку, сейчас рассматривается предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 2022 года. Это 9,5%», — сообщил Файзуллин в беседе с «Интерфаксом». 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что повышение ключевой ставки необходимо для повышения финансовой стабильности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банковская система в России работает без сбоев, пишет RT.