В Минстрое РФ хотят снизить размер пеней за коммунальные услуги

21 марта 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Размер пеней за ЖКХ будут рассчитывать по ключевой ставке в 9,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для снижения размера пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка РФ. С таким предложением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. «Для урегулирования ситуации, когда рост ключевой ставки Центробанка может стать причиной роста размера пеней и платы в рассрочку, сейчас рассматривается предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 2022 года. Это 9,5%», — сообщил Файзуллин в беседе с «Интерфаксом». 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что повышение ключевой ставки необходимо для повышения финансовой стабильности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банковская система в России работает без сбоев, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для снижения размера пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка РФ. С таким предложением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. «Для урегулирования ситуации, когда рост ключевой ставки Центробанка может стать причиной роста размера пеней и платы в рассрочку, сейчас рассматривается предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 2022 года. Это 9,5%», — сообщил Файзуллин в беседе с «Интерфаксом». 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что повышение ключевой ставки необходимо для повышения финансовой стабильности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банковская система в России работает без сбоев, пишет RT.