В Минстрое РФ хотят снизить размер пеней за коммунальные услуги

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Размер пеней за ЖКХ будут рассчитывать по ключевой ставке в 9,5% Фото:

Для снижения размера пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка РФ. С таким предложением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Для урегулирования ситуации, когда рост ключевой ставки Центробанка может стать причиной роста размера пеней и платы в рассрочку, сейчас рассматривается предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 2022 года. Это 9,5%», — сообщил Файзуллин в беседе с «Интерфаксом».

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что повышение ключевой ставки необходимо для повышения финансовой стабильности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банковская система в России работает без сбоев, пишет RT.

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Для снижения размера пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка РФ. С таким предложением выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. «Для урегулирования ситуации, когда рост ключевой ставки Центробанка может стать причиной роста размера пеней и платы в рассрочку, сейчас рассматривается предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовалась ключевая ставка, актуальная на 27 февраля 2022 года. Это 9,5%», — сообщил Файзуллин в беседе с «Интерфаксом». 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что повышение ключевой ставки необходимо для повышения финансовой стабильности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что банковская система в России работает без сбоев, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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