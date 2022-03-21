В ДНР сменили тактику ведения боя на Украине

21 марта 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Массированные обстрелы были призваны сохранить жизнь бойцам ВСУ, отметил Эдуард Басурин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Донецкой народной республики изменила тактику ведения боя и не рассчитывает на то, что националисты сложат оружие. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Мы предполагали, что при таком массированном обстреле они сложат оружие и не будут оказывать сопротивление. Может здесь есть какой-то просчет. На мой взгляд, изначально не надо было сохранять жизнь военным. Те обстрелы, которые были, они были, чтобы сохранить жизнь военным. Сейчас тактика изменилась», — сообщил Басурин. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ. Так, высокоточными ракетами был уничтожен центр подготовки иностранных наемников, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Армия Донецкой народной республики изменила тактику ведения боя и не рассчитывает на то, что националисты сложат оружие. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Мы предполагали, что при таком массированном обстреле они сложат оружие и не будут оказывать сопротивление. Может здесь есть какой-то просчет. На мой взгляд, изначально не надо было сохранять жизнь военным. Те обстрелы, которые были, они были, чтобы сохранить жизнь военным. Сейчас тактика изменилась», — сообщил Басурин. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ. Так, высокоточными ракетами был уничтожен центр подготовки иностранных наемников, пишет RT.