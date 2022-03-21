В ДНР сменили тактику ведения боя на Украине

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
Массированные обстрелы были призваны сохранить жизнь бойцам ВСУ, отметил Эдуард Басурин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Донецкой народной республики изменила тактику ведения боя и не рассчитывает на то, что националисты сложат оружие. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы предполагали, что при таком массированном обстреле они сложат оружие и не будут оказывать сопротивление. Может здесь есть какой-то просчет. На мой взгляд, изначально не надо было сохранять жизнь военным. Те обстрелы, которые были, они были, чтобы сохранить жизнь военным. Сейчас тактика изменилась», — сообщил Басурин.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ. Так, высокоточными ракетами был уничтожен центр подготовки иностранных наемников, пишет RT.

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Армия Донецкой народной республики изменила тактику ведения боя и не рассчитывает на то, что националисты сложат оружие. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Мы предполагали, что при таком массированном обстреле они сложат оружие и не будут оказывать сопротивление. Может здесь есть какой-то просчет. На мой взгляд, изначально не надо было сохранять жизнь военным. Те обстрелы, которые были, они были, чтобы сохранить жизнь военным. Сейчас тактика изменилась», — сообщил Басурин. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ. Так, высокоточными ракетами был уничтожен центр подготовки иностранных наемников, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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