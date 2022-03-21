В ДНР сменили тактику ведения боя на Украине

Армия Донецкой народной республики изменила тактику ведения боя и не рассчитывает на то, что националисты сложат оружие. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Мы предполагали, что при таком массированном обстреле они сложат оружие и не будут оказывать сопротивление. Может здесь есть какой-то просчет. На мой взгляд, изначально не надо было сохранять жизнь военным. Те обстрелы, которые были, они были, чтобы сохранить жизнь военным. Сейчас тактика изменилась», — сообщил Басурин.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ. Так, высокоточными ракетами был уничтожен центр подготовки иностранных наемников, пишет RT.
Армия Донецкой народной республики изменила тактику ведения боя и не рассчитывает на то, что националисты сложат оружие. Об этом в интервью URA.RU рассказал представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Мы предполагали, что при таком массированном обстреле они сложат оружие и не будут оказывать сопротивление. Может здесь есть какой-то просчет. На мой взгляд, изначально не надо было сохранять жизнь военным. Те обстрелы, которые были, они были, чтобы сохранить жизнь военным. Сейчас тактика изменилась», — сообщил Басурин. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам ВСУ. Так, высокоточными ракетами был уничтожен центр подготовки иностранных наемников, пишет RT.