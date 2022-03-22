Песков опроверг утверждение о злости Путина на украинцев

23 марта 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Путин злится не на украинцев, а на людей с нацистской символикой, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Злость у президента РФ Владимира Путина и россиян вызывают не украинцы, а те люди, которые тянут страну в НАТО, чтобы разместить американские ракеты, и ходят с нацистской символикой по улицам Киева и Львова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он [Путин] не зол на украинцев. И никто в России не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, кто хочет быть частью НАТО, чтобы разместить американские ядерные ракеты на своей территории», — сказал Песков интервью американскому телеканалу CNN. По словам пресс-секретаря, злость у российского руководства и жителей страны вызывают те люди, которые носят нацистскую символику и «запрещают народу говорить на русском языке в своей стране, в том числе тем русским, которые многие годы живут на Украине». Кроме того, злость у президента вызывают те, кто «хочет годами говорить с миром и с переговорной группой в Минске, не выполняя каких-либо принятых на себя обязательств». Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также, как пояснял российский лидер, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Злость у президента РФ Владимира Путина и россиян вызывают не украинцы, а те люди, которые тянут страну в НАТО, чтобы разместить американские ракеты, и ходят с нацистской символикой по улицам Киева и Львова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он [Путин] не зол на украинцев. И никто в России не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, кто хочет быть частью НАТО, чтобы разместить американские ядерные ракеты на своей территории», — сказал Песков интервью американскому телеканалу CNN. По словам пресс-секретаря, злость у российского руководства и жителей страны вызывают те люди, которые носят нацистскую символику и «запрещают народу говорить на русском языке в своей стране, в том числе тем русским, которые многие годы живут на Украине». Кроме того, злость у президента вызывают те, кто «хочет годами говорить с миром и с переговорной группой в Минске, не выполняя каких-либо принятых на себя обязательств». Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Также, как пояснял российский лидер, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.