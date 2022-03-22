Сотни курганцев останутся без воды

Холодную воду отключат 24 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане почти на сутки отключат холодную воду в 13 домах и детском саду. Об этом URA.RU сообщили в компании «Водный Союз».

«Ограничение холодного водоснабжения 24 марта. Для врезок водопровода диаметром 160 мм по адресу: ул. М. Горького 106 24.03.22 г. с 09:00 до 24:00. <…> Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — рассказали в пресс-службе.

Ограничение водоснабжения коснется адресов:

теплопункты № 21, 145;

ул. К. Маркса, 70, 93а (детский сад №1 «Любознайка»);

ул. М. Горького, 106, 108, 110, 110а, 112, 113;

ул. Советская № 107а, 113;

ул. Пичугина № 16, 18, 21, 26.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.