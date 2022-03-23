Уралхиммаш восстановит оборудование «Газпрома» в ЯНАО

Пожар на предприятии произошел в августе 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский завод химического машиностроения (УЗХМ) поставит блочное оборудование «Уренгойскому заводу по подготовке конденсата к транспорту», который эксплуатируется ООО «Газпром переработка» в ЯНАО. Об этом сообщила пресс-служба завода.

«Уральский завод химического машиностроения приступил к реализации крупного проекта по поставке блочного оборудования для Уренгойского завода по подготовке конденсата», — говорится в сообщении.

В августе 2021 года на предприятии по подготовке конденсата произошел пожар. Из-за возгорания «Газпром» временно пришлось сократить добычу газа на ямальских месторождениях. До конца текущего года предприятие планирует изготовить и поставить четыре комплекта оборудования, состоящих из емкости-разделителя рефлюкса, блока разделителя сырья, блока колонны деэтанизации.

Для выяснения деталей агентство направило запрос в пресс-службу «Газпром переработка». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, на заводе «Газпром переработка» вспыхнул крупный пожар. К ликвидации пожара было привлечено 27 спасателей и 12 единиц техники ГУ МЧС России по ЯНАО.