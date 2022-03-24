Депутат Госдумы: спецоперация на Украине служит продолжением ВОВ

25 марта 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Он напомнил, что с 2014 года националистические батальоны, подразделения ВСУ Украины обстреливали Донецк и Луганск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины является продолжением Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он открыл 24 марта тематическую выставку «Герои Донбасса» в музее Победы в Москве. «То, что выставка проходит в музее Победы в Великой Отечественной войне — очень символично. Потому что-то, что они делают там, — это продолжение Великой Отечественной войны, когда наши прадеды, наши деды каленым железом выжигали фашизм по всей Европе, выковыривали бандеровскую заразу из лесов западной Украины, но тогда, видимо, чуть-чуть не до конца это сделали», — сказал Картаполов на открытии экспозиции, передает ТАСС. Он считает, что «под боком России вырос огромный нацистский взрыв» в лице бывших партнеров — «заокеанских и европейских». Он напомнил, что с 2014 года от обстрелов ВСУ Украины погибли и оказались ранены десятки тысяч людей. Картаполов подчеркнул, что тогда Европа не обращала на это внимания, «зато сейчас, посмотрите, какой вой поднялся». По словам члена Госдумы, хоть многие страны и ввели санкции против России, стране они не страшны, потому что российские военные «выполняют свою задачу». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам лидера РФ, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Путин сообщил, что Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Специальная военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины является продолжением Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он открыл 24 марта тематическую выставку «Герои Донбасса» в музее Победы в Москве. «То, что выставка проходит в музее Победы в Великой Отечественной войне — очень символично. Потому что-то, что они делают там, — это продолжение Великой Отечественной войны, когда наши прадеды, наши деды каленым железом выжигали фашизм по всей Европе, выковыривали бандеровскую заразу из лесов западной Украины, но тогда, видимо, чуть-чуть не до конца это сделали», — сказал Картаполов на открытии экспозиции, передает ТАСС. Он считает, что «под боком России вырос огромный нацистский взрыв» в лице бывших партнеров — «заокеанских и европейских». Он напомнил, что с 2014 года от обстрелов ВСУ Украины погибли и оказались ранены десятки тысяч людей. Картаполов подчеркнул, что тогда Европа не обращала на это внимания, «зато сейчас, посмотрите, какой вой поднялся». По словам члена Госдумы, хоть многие страны и ввели санкции против России, стране они не страшны, потому что российские военные «выполняют свою задачу». Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам лидера РФ, она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Путин сообщил, что Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Таким образом, объяснял Путин, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ.